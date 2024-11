Ilfattoquotidiano.it - A due giorni dal cessate il fuoco Israele colpisce ancora il Libano: quando l’impunità è regola

A meno di duedall’inizio delilha colpito nuovamente il sud delcon un attacco aereo, dimostrandouna volta come possa agire senza temere conseguenze. Il pretesto, questa volta, era un presunto deposito di razzi di Hezbollah.È l’ennesima violazione del diritto internazionale da parte di un Paese che gode di protezione globale, alimentata anche dal sostegno di nazioni come la nostra, che è la terza fornitrice mondiale di armi in questa guerra genocida. Questo bombardamento, il primo dopo l’annuncio della tregua, non è solo un episodio isolato, ma il simbolo di una strategia consolidata:ignora gli accordi e li usa piuttosto come strumenti per rafforzare il suo controllo.Unilche alimenta insicurezzeIlildoveva porre fine a 14 mesi di devastazione in, imponendo un ritiro graduale delle forze israeliane dai territori occupati e il dispiegamento di truppe libanesi e forze di pace delle Nazioni Unite.