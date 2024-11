Lanazione.it - Start up per il commercio locale: "Un futuro per i negozi di vicinato"

Leggi su Lanazione.it

Promuovere ilpuntando sulla sostenibilità e l’immediatezza della rete. In un epoca in cui l’ecommerce diventa sempre più dominante rispetto al classicoo di quartiere e in cui anche l’utilizzo dei social è ormai veicolo per promuovere la propria attività, arriva l’idea di alcuni ragazzi di Carrara di creare unaup promozionale per piccole e medie imprese. Laup ‘in zona’ già presente sui social con un sito dedicato, illustrata nella commissionepresieduta da Luca Vinchesi, ha dietro il lavoro di due giovani carraresi: Gabriele Musetti e Davide Mancini, con l’aiuto di Erika Fruzzetti (nella foto), di Forte dei Marmi, che si occupa della parte social dellaup. Ragazzi che hanno deciso di scommettere sulle aziende del territorio e creare per le aziende stesse un contenitore virtuale in modo da pubblicizzare l’attività commerciale.