Panorama.it - "Star Wars: Skeleton Crew" arriva su Disney+

Leggi su Panorama.it

I fan dipossono prepararsi per una nuova avventura galattica, grazie all'arrivo di, la serie tanto attesa di Lucasfilm.ha annunciato che i primi due episodi della serie saranno disponibili in anticipo, a partire da martedì 3 dicembre alle 3:00 del mattino (ora italiana). Gli episodi successivi seguiranno il ritmo settimanale, con un nuovo episodio rilasciato ogni mercoledì alla stessa ora.La trama diruota attorno a un gruppo di quattro ragazzi che, dopo una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, si ritrovano a vagare in una galassia sconosciuta e pericolosa. Lungo il cammino, i giovani protagonisti si imbattono in alleati improbabili e nemici sconosciuti, mentre cercano disperatamente di tornare a casa. Un’avventura epica che promette di conquie gli appassionati di