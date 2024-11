Dilei.it - Silvia Toffanin, dopo il rosso sceglie il bianco a This is Me, il gilet prezioso

, amatissima conduttrice di Verissimo, nella stagione televisiva 2024/2025, ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale, prendendo anche la conduzione di uno show tv in prima serata:is Me, in cui la presentatrice intervista i tanti talenti che sono passati dalla scuola di Amici, raccontando la loro storia e la carriera, che sono riusciti a costruirela fine del percorso nella scuola. Tra di loro anche cantanti affermati come Irama, Alessandra Amoroso ed Emma e, nell’ultimo episodio dello show televisivo, tra gli ex alunni che hanno raccontato la loro storia a, c’era anche Giulia Stabile, amata ballerina e conduttrice televisiva, che è stata protagonista anche di una coreografia sorprendente.Per la conduzione dell’ultimo episodio dello show televisivo,ha scelto un look total white, che presentava un dettagliosotto la giacca.