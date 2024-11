Gaeta.it - Siglato il protocollo d’intesa per il progetto ABC: un’iniziativa che valorizza arte e cultura a Roma

Facebook WhatsAppTwitter La nuova edizione delABC, che promuove, Bellezza e, ha preso forma attraverso unfirmato dalla Regione Lazio e daCapitale. Quest’accordo mira a sviluppare una collaborazione concreta perre il vasto patrimonio storico ele della Capitale, ottimizzando le risorse disponibili, inclusi i fondi europei. Ilsi concentrerà su azioni per migliorare la fruizionele da pdi cittadini e turisti, in particolare in coincidenza con eventi significativi, come il Giubileo.Un accordo per lazioneleLa firma delha visto la pcipazione di importanti figure istituzionali, fra cui Simona Renata Baldassarre, assessore regionale con deleghe allae ai Servizi civili, e Claudia Pratelli, assessore alla Scuola e Formazione diCapitale.