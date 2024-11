Abruzzo24ore.tv - Sciopero generale del 29 novembre 2024: trasporti pubblici a rischio, ecco chi si ferma

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Venerdì 29, l’Italia si prepara ad affrontare unoche coinvolgerà diverse categorie di lavoratori, con particolari disagi nel settore dei. In programma unata di quattro ore per bus, metro, tram, e anche per traghetti e navi, mentre per iaerei lo stop avverrà dalle 10 alle 14. L’agitazione nazionale, indetta da Cgil e Uil, si concentra principalmente sul rinnovo dei contratti di lavoro, sulla difesa del potere d’acquisto e contro la manovra finanziaria del governo. Oltre ai disagi nel trasporto pubblico, altre importanti categorie di lavoratori, da quelli della sanità alla scuola, dalle poste ai ministeri, parteciperanno a unodi otto ore. Le manifestazioni si estenderanno a numerose città italiane, con il leader della Cgil, Maurizio Landini, previsto a Bologna, e il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che sarà a Napoli.