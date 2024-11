Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale con una betoniera: Marino Moglianesi è morto sul colpo

Ascoli, 28 novembre 2024 – Nello scontrofra unae una Vitara Suzuki, accaduto ieri mattina alle 9,30 lungo la strada provinciale 237 che da Comunanza conduce ad Ascoli, ha perso la vita, 53 anni, ex dipendente della Whirpool. Sposato con Annarita Sirocchi e padre di una ragazza, era noto in paese, poiché attore e membro della compagnia Gli indimenticabili. Il conducente della, N. M. di 60 anni di Amandola, in stato di choc è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Mazzoni. La provinciale è rimasta chiusa per 3 ore, il tempo necessario per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi tecnici e ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. La notizia del tragico evento ha destato profondo cordiglio a Comunanza e non solo.