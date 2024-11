Liberoquotidiano.it - Round da 1.350.000 euro per Waxy, la start-up che entra in stabilimento con un innovativo sistema per la sicurezza alimentare in grado di limitare l'uso di acqua ed energia. Gli investitori: Cdp Venture Capital, Granarolo, Sud Speed Up

Leggi su Liberoquotidiano.it

up innovativa che opera nel settore della progettazione, costruzione e distribuzione di tecnologie per la sanificazione dei liquidi e dei prodotti alimentari, chiude undi finanziamento da 1.350.000per lo sviluppo di unper garantire ladei prodotti preservando le caratteristiche compositive, organolettiche e funzionali dei liquidi alimentari e garantendo un ragguardevole risparmio in termini di consumi energetici e di consumo di. CDPe SudUp sonogli. Operativa dal 2021 anche come Società Benefit,si è distinta nello sviluppo di sistemi atti a ridurre la quantità diutilizzata nel processo di pastorizzazione nell'industria, lavorando su sistemi che consentano un consumo diinferiore del 90% rispetto al metodo di pastorizzazione convenzionale e sviluppando sistemi che consentano nello stesso tempo di ottenere un risparmio energetico di almeno il 20% durante il processo di sanificazione dell'alimento.