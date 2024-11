Abruzzo24ore.tv - Rigopiano, sentenza rinviata al 3 dicembre: la Cassazione esamina il caso della valanga mortale

Pescara - La tanto attesasultragedia diè stataal 3. I giudici si sono presi ulteriore tempo per decidere sulle responsabilità relative allache il 18 gennaio 2017 travolse l'hotel di Farindola, causando la morte di 29 persone. La decisione riguarderà in particolare il destino dell'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e degli altri coinvolti nel processo, con la questione del nesso causale tra i ritardi nei soccorsi e la tragedia ancora al centro del dibattito. Nel corso dell'udienza di ieri, l'avvocato Giandomenico Caiazza, difensore di Provolo, ha dichiarato che non esisterebbero prove sufficienti a dimostrare un legame diretto tra la mancata convocazione corretta dell'Organismo di coordinamento dei soccorsi e l'evento tragico.