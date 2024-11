Rai Forza Italia | Salvini? Un paraculetto Poi arrivano le scuse e Giorgetti placa gli animi | Cose sempre accadute

Leggi su Open.online

A quanto pare non son bastate le voci dell’entourage della premier Giorgia Meloni che la definivano «incazzata nera» dopo che la maggioranza ieri, 27 novembre, è andata sotto due volte. Le polemiche trae Lega continuano. E a far da traino èil voto contrario degli azzurri all’emendamento del Carroccio che voleva portare il canone Rai da 90 a 70 euro. A girare il coltello nella piaga aperta nell’esecutivo è stato il portavoce nazionale di FI, Raffaele Nevi: «fa un po’ ile dice che nel programma c’è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l’emendamento bocciato sul canone Rai», ha detto ad Affarni. La mediazione “sbagliata” di Nevi«Non serve una verifica di governo ma si deve tornare a rispettare il programma sottoscritto con gli elettori e fare lecondivise», ha spiegato Nevi alla testata.