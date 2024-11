Noinotizie.it - Puglia, clima: allevamenti di pesci a rischio cormorani Coldiretti

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso da:Con le temperature sopra la media stagionale in un novembre da 18 gradi, c’è l’invasione diin, gli uccelli che si cibano di pesce, più che triplicati a causa della tropicalizzazione del, con ripercussioni economiche gravi per i pescatori e per glidi pesce in mare aperto. E’ quanto afferma, con la tropicalizzazione delche manda la natura in tilt e fa proliferare la fauna selvatica, come iche da migratori sono diventati stanziali incon danni alla pesca negli, in mare ed in laguna, ma l’effetto dei cambiamentitici si avverte anche a livello strutturale, con il surriscaldamento del mare e i mutamenti delle correnti.Ogni cormorano mangia fino a 10 chilogrammi di pesce al mese, oltre 300 grammi al giorno, lasciando tra l’altro – denunciaferiti nell’attività predatoria e con ildella diffusione di malattie e parassiti.