Presepe Vivente e galà stellare sul ghiaccio

A Fanano sarà un susseguirsi di eventi di grande rilievo durante le feste natalizie, un tuffo nella tradizione, nello sport, nello spettacolo. Ritorna la magia delcon le consuete rappresentazioni della Natività il 24 dicembre e il 5 gennaio, si proseguirà con la grande festa di Capodanno in piazza in attesa di Galappennino il 4 gennaio con ospiti di portata internazionale. Ilfarà vivere ‘Fanano di una volta’ con gli antichi mestieri, le ville di via Badiola aperte, angoli sconosciuti che saranno portati alla luce (come le cantine dei Borghi) e tanto altro per due notti che saranno indimenticabili grazie anche al folklore di oltre 300 figuranti. Dalle 12 alle 22 nelle cantine delsi potranno assaggiare specialità tradizionali della montagna. Il gran pienone è ormai una norma in questo evento che si svolge ogni due anni.