Piantedosi | Milano non è fuori controllo

14.30 "Non si può dire chesia una città.Ma nessun segnale va sottovalutato".Così il ministro dell'Interno, al termine del vertice in Prefettura a, con il questore Megale e il sindaco Sala. La riunione era stata convocata dopo i disordini del Corvetto, a seguito della morte di un giovane egiziano durante un inseguimento dei Carabinieri. Il sindaco Sala puntualizza: "Non dico cheè una città sicura, ma non serve crocifiggerla". A gennaio "ci è stato garantito l'arrivo di 600 agenti"