Ilfattoquotidiano.it - Per il rogo della Città della Scienza di Napoli nessun colpevole, assolto l’unico imputato. Il sindaco: “Capire cosa successe quella notte”

in appelloper l’incendio che distrusse uno degli edifici che componevano il polo di. La IV sezioneCorte d’appello dihaPaolo Cammarota, l’ex vigilante accusato deldel polo di ricerca e divulgazione scientifica di Bagnoli distrutto da un incendio il 4 marzo 2013. Si trattasesta pronuncia espressa nel corso del lungo procedimento giudiziario che potrebbe essere arrivato ormai a conclusione.Cammarota, difeso dall’avvocato Vincenza Giamundo, è statodall’accusa di incendio e di crollo conseguente all’incendio “per non aver commesso il fatto“. Una sentenza “giusta”, spiega a LaPresse l’avvocato Giamundo, “e che fa giustizia in una vicenda nella quale Cammarota è stato usato come capro espiatorio.