Unlimitednews.it - Parlamento Ue “Rafforzare il sostegno militare all’Ucraina”

Leggi su Unlimitednews.it

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – In una risoluzione non legislativa approvata con 390 voti favorevoli, 135 contrari e 52 astensioni, ilEuropeo ha condannato l’uso da parte della Russia di truppe nordcoreane contro l’esercito ucraino e i suoi test di nuovi missili balistici in Ucraina. Questi recenti eventi rappresentano una nuova fase della guerra e un nuovo rischio per la sicurezza dell’Europa, sostengono i deputati, invitando l’UE e gli altri partner dell’Ucraina a rispondere di conseguenza.Insistendo sul fatto che “nessun negoziato sull’Ucraina può aver luogo senza l’Ucraina”, i deputati esortano l’UE ad adoperarsi per ottenere ilinternazionale più ampio possibile per l’Ucraina e individuare una soluzione pacifica alla guerra. Ilchiede l’impegno dell’UE e degli Stati membri nell’attuazione della formula di pace dell’Ucraina e nella creazione delle condizioni necessarie per lo svolgimento di un secondo Summit sulla Pace, anche coinvolgendo i paesi del Sud del mondo.