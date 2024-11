Gaeta.it - Nuovo decreto per la produzione di vini dealcolizzati: opportunità e regole del settore vitivinicolo italiano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha recentemente tenuto un incontro cruciale presso la sua sede a Roma, con rappresentanti di diverse associazioni delviticolo. Presieduto dal Ministro Francesco Lollobrigida, il meeting ha avuto come obiettivo principale la presentazione deldedicato alladi. Questa iniziativa risponde a specifiche esigenze di mercato, contribuendo a creare un panorama normativo più definito e in linea con le regolamentazioni europee.Il contesto normativo europeoIlsi inserisce nel più ampio contesto legislativo europeo, da cui deriva la necessità di aggiornare le normative nazionali. In particolare, il provvedimento è stato formulato a seguito del regolamento 2021/2117, il quale ha modificato l’allegato VIII del regolamento n.