Un tribunale inglese ha condannato una madre a settedi carcere. Il motivo? La donna ha tenuto la figlia rinin unper tredopo la sua nascita. Un fatto orribile, scoperto solo per caso. La vicenda si è consumata nel Cheshire, nel nord ovest della Gran Bretagna. La bimba, che non aveva mailadel giorno o - addirittura - un altro essere vivente a eccezione della madre, era stata trovata gravemente malnutrita e incapace di camminare o parlare nel febbraio 2023 dal compagno della donna. Come riporta il Guardian, il padre ha scoperto la bimba affetta da palatoschisi, con i capelli arruffati e disidratata, e ha chiamato la polizia. In una dichiarazione letta in tribunale dall'assistente sociale, che arrivò per prima sulla scena, la stessa afferma: "Sono rimasta sbalordita da ciò che hoe sono rimasta estremamente scioccata nel vedere un bambino che mi guardava seduto in undel divano.