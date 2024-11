Tvzap.it - News tv. Andreas Muller in lutto: le lacrime a “This is me”

tv.in: lea “is me” – Tra i talenti celebrati ais me, ancheche ha raccontato il suo difficile percorso all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo essere entrato ad Amici 15, ha dovuto lasciare la scuola di a causa di un grave infortunio. L’anno dopo si è ripresentato e ha vinto il talent. Con Silvia Toffanin,ha parlato anche delche l’ha colpito: ha ricordato sua nonna, una delle prime fan in assoluto, morta qualche giorno fa. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO .L'articolotv.in: lea “is me” proviene da TvZap.