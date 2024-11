Terzotemponapoli.com - Nasti e Giaquinto, gli ex arbitri, a TTN: “Scandali e Riforme nell’Arbitraggio Italiano”

Andrea, ex arbitro di Serie C e vicino al passaggio alle serie maggiori, ha scelto di raccontare la sua storia a Le Iene. Ospite della trasmissione TTN il 27 novembre,è stato introdotto dal direttore Enzo Vitiello attraverso un articolo del 6 febbraio 2024.ha risposto alle polemiche sollevate da un arbitro anonimo in attività, il quale aveva denunciato anomalie all’interno del sistema arbitrale.Le difficoltà di chi rompe il silenzioha dichiarato: “Se qualcuno parla fuori dal coro della dirigenza e della governance attuale, purtroppo viene messo da parte”. Ha raccontato come, nel momento cruciale della sua carriera, il suo passaggio dalla Serie C alla Serie A e B sia stato ostacolato da “stranezze” legate al peso decisionale di designatori e a dinamiche territoriali.