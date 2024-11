Universalmovies.it - Musafa: Il Re Leone | Gli splendidi poster del nuovo film Disney

Leggi su Universalmovies.it

Con Oceania 2 nelle sale da oggi, laprepara la strada per l’esordio natalizio di un altro titolo atteso, vale a dire: Il Re.Nella giornata odierna, infatti, il colosso dell’intrattenimento ha diffuso in rete – attraverso i canali social ufficiali – glicharactersdeldiretto da Barry Jenkins. Negli artwork promozionali spazio per, ovviamente, ma anche per Timon, Pumba, Kiara e Taka. Ilapproderà nelle sale a partire dal 19 dicembre 2024, in piena ressa natalizia.Mufasa: Il Redel: Il ReNote di Produzione: Il Reè stato diretto da Barry Jenkins. Il cast vocale include Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr, Seth Rogen e Billy Eichner. Tra i nuovi membri del cast figurano Tiffany Boone nel ruolo di Sarabi; Kagiso Lediga come il giovane Rafiki; Preston Nyman come Zazu; Mads Mikkelsen come Kiros, unformidabile con grandi progetti per il suo branco; Thandiwe Newton nel ruolo di Eshe, la madre di Taka; Lennie James nel ruolo di Obasi, il padre di Taka; Anika Noni Rose come Afia, la madre di Mufasa; e Keith David come Masego, il padre di Mufasa.