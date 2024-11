Davidemaggio.it - Milly Carlucci su Madonia: “Cose personali lo hanno distratto, non ci era mai successo in 19 anni”

Sul caso televisivo della settimana, ovvero la dipartita da Ballando con le Stelle di Angelo, interviene pubblicamente, che motiva la decisione presa non lasciando dubbi su quanto evidentemente accadeva dietro le quinte dello show del sabato sera di Rai 1.Il maestro sta accanto all’allievo, davanti alla giuria difende l’allievo, sempre. Non mette in mezzo le suené davanti alla giuria meno che mai le sue vicendedevono avere un riverbero sulla vita quotidiana. Quindi il maestro c’è in sala delle stelle tutto il tempo col suo allievo, c’è in sala prove qualunque siano lesottolinea la conduttrice a La Vita in Diretta., dunque, parrebbe essere venuto meno al suo ruolo, come lascia intendere la:Il maestro è me, è Paolo Belli, è la giuria, è la produzione, non è che è lì a rappresentare se stesso.