Ilfattoquotidiano.it - L’Unione europea spende in armi il doppio della Russia e più della Cina. Ma secondo Von der Leyen è ancora troppo poco

“Lafino al 9% del suo Pil per la difesa. L’Europain media l’1,9%. C’è qualcosa di sbagliato in questa equazione. La nostra spesa per la difesa deve aumentare. E abbiamo bisogno di un mercato unicodifesa”. Formalmente la chiamata allepresidenteCommissioneUrsula von der– arrivata durante il discorso con cui ha chiesto la fiducianuova commissione – non fa una grinza. E però. ci sono molti però. A cominciare dagli aspetti più genuinamente aritmetici delle sue parole.Quantificare le spese ine armamenti di un paese in guerra come la, che non ci tiene particolarmente a farlo sapere, non è facile. Von derdice “fino al 9%”. Tuttavia,le cifre contenute nei bilanci di Mosca, il dato per il 2025 sale ma si ferma al 6,3% del Pil.