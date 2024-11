Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Concetta Lodi

Folla in Certosa a Bologna per, mamma di Danilo Masotti, morta lo scorso sabato a 94 anni. Nata a Manzolino, negli ultimi anni della sua vita è diventata un personaggio pubblico: con la sua dolcezza era riuscita a conquistare i social, grazie proprio a un’intuizione del figlio che iniziò a girare dei video in casa di riposo con l’obiettivo di sensibilizzare sulla demenza senile, una malattia che affligge tantissime persone, dando così una rinnovata speranza e regalando preziosa vicinanza a tante famiglie che accudiscono i propri malati, anche come caregiver.