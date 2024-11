Ilrestodelcarlino.it - "L’odissea con mia madre al pronto soccorso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Preferisco il Paradiso, ma a volte sei costretto a passare per l’Inferno". Inizia così la lettera di una maceratese, che racconta quanto vissuto aldel capoluogo, "perché non voglio accettare ciò che è disumano per coloro che attraversano quella porta". "Mia, una straordinaria 84enne malata di Alzheimer, cade e viene portata al. Non so che codice abbia, nessuno me lo dice. Viene messa in una stanza dopo aver fatto le analisi. Sono le 19.30. Ho portato da casa cuscino, coperta, un cambio, acqua, qualcosa da mangiare, medicine: sapevo che avremmo avuto una lunga attesa. La prima informazione dal 118 è una sospetta frattura al femore. Un infermiere molto accogliente ci fa capire cosa potrebbe accadere e ci dà un’ipotesi dei tempi: questa informazione mi basta e ci mettiamo in attesa.