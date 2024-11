Quotidiano.net - La scure di Musk sull'ex consigliere della Casa Bianca Alexander Vindman: “Sei un traditore, pagherai”. Poi attacca ancora la Ue

Roma, 28 novembre 2024 - Eloncontinua la sua "caccia alle streghe" contro avversari politici, e non, o funzionari indolenti, con duri 'cinguettii' su suo X. Dopo aver annunciato le purghe sul suo account social e fatto i nomi dei funzionari pubblci che colpirà, forte del suo nuovo incarico di tagliatore di teste del prossimo governo federale americano, il miliardario si è scagliato contro l'ex, accusandolo di tradimento per aver sostenuto in una intervista cheaveva legami con imprenditori russi e che Mosca attraverso lui aveva aiutato la campagna di Donald Trump per la presidenza. Ma non basta,ha trovato anche il tempo di pensare all'Europa e ha punzecchiato la nuova commissione europea, definendo organismo 'antidemocratico'.