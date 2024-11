Strumentipolitici.it - La Francia e il no al trattato UE-Mercosur: un’opposizione strategica per difendere il suo primato agricolo

Parigi – Tornano gli agricoltori in piazza, torna la paura che la città venga accerchiata dai trattori, torna la paura dei blocchi sull’autostrada e della penuria negli approvvigionamenti. In realtà il problema reale questa volta è ilUE-. Per gli agricoltori francesi la posta in gioco è alta. Temono di non essere in grado di competere con i giganti della produzione della carne sudamericani che possono contare su un’industria ultra specializzata. Il governo francese questa volta non è stato a guardare lo spettacolo dei quintali di letame riversati per protesta davanti ai comuni di mezza, in ballo c’è il fiore all’occhiello della sua economia, il settore: l’agricoltura (compresa la silvicoltura e la pesca) e le industrie agroalimentari (AFI) rappresentano in effetti circa il 3,5% del PIL nazionale.