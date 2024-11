Ilgiorno.it - Il futuro del Politeama. Presentato il dossier: “rigenerare“ il teatro

Anche se sono arrivati fuori tempo massimo i suggerimenti elaborati dal tavolo di coprogettazione per garantire unalpotrebbero essere utili al prossimo acquirente del grande cine, che acquistato l’anno scorso da Palazzo Cernezzi verrà messo all’asta a breve per 3,8 milioni di euro. Il Comune ha infatti gettato la spugna di fronte ai costi, esorbitanti, per recuperare la struttura, ma non è detto che qualche privato non si lasci tentare e allora lo studio elaborato da una ventina tra tecnici, progettisti e associazioni culturali del territorio potrebbe fare comodo. "Siamo convinti – spiega Francesco Nessi, il liquidatore della Società delche ha coordinato l’operazione di concerto con la passata amministrazione comunale, – che questo lavoro non sia il libro delle verità, né quello dei sogni, ma un approccio professionale e partecipato ad un tema molto caro alla città che lascia aperte più ipotesi operative.