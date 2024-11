Quotidiano.net - Il destino di Gaza. Ora Hamas vuole trattare. Sponda degli Stati Uniti

di Roberto Brunelli ROMA Cento bombe, per esser certi di far sparire dalla faccia della terra la fabbrica supersegreta dei missili di Hezbollah nel nord del Libano: è stato questo l’ultimo attacco delle forze armate israeliane subito prima della tregua negoziata dallo Stato ebraico con la milizia filo-iraniana. Un “atto finale” per impedire a Hezbollah, che ha rivendicato "la vittoria" per il cessate il fuoco, di produrre in maniera indipendente vettori a lungo raggio, ora e per sempre. La domanda che ora si pone la comunità internazionale è quanto solido – o piuttosto quanto fragile – sia questo cessate il fuoco, data l’estrema infiammabilità della situazione: ancora nella notte i caccia israeliani hanno attaccato 330 obiettivi di Hezbollah, di cui 42 nella sola Beirut e le altre tra Tiro, Nabatia e lungo tutte le vie che collegano il paese alla Siria.