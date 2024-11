Ilfattoquotidiano.it - Grasso animale spalmato sul viso prima di andare a letto: ecco cos’è il “sego”, l’ultima ossessione beauty

Altro che progresso scientifico, attivi tecnologicamente avanzati e skincare del futuro:dei social (e non solo) è un rimedio antico di secoli, cioè il. Avetebene: proprio ilbovino che una volta usavamo per fabbricare candele e saponi. Legioni di influencer sono ben felici di spalmarselo sul volto e avere – dicono – una pelle senza acne, luminosa e soda.Da dove arriva il trend delChi ha visto la serie tv The Perfect Couple (Netflix) conosce bene la rinnovata popolarità delnella cosmetica: c’è una scena emblematica in cui Abby (Dakota Fanning) si lamenta che deve importare una miracolosa crema contenente “beef tallow”, cioè, perché non riesce a trovarla negli Usa. Fiction a parte, il merito del boom delè da attribuire soprattutto a TikTok.