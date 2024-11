Oasport.it - Golf: Lucas Herbert guida l’Australian Open 2024, Filippo Celli parte bene

A Melbourne si è chiusa la prima giornata dell’ISPS Handa Australian, secondo torneo in fila del passaggio down under del DP World Tour nella nascente stagione-2025 (più 2025 che). Sono due i percorsi utilizzati, il Kingston HeathClub e il VictoriaClub, ed è su questo secondo che chiude al comando, tra i molti padroni di casa nonché in quota LIV. Per lui -8 con un eagle e sei birdie, per un totale di 63 colpi.Alle sue spalle l’accoppiata composta dall’americano Ryggs Johnston e dall’amateur giapponese Rintaro Nakano, attuale numero 96 dell’apposito ranking mondiale e già noto per il quarto posto alla Token Homemate Cup sul JapanTour. Per entrambi score di -7 a Kingston HeathQuarta posizione per l’aussie Cam Smith, il neozelandese Kazuma Kobori, lo statunitense Jordan Gumberg e il finlandese Oliver Lindell.