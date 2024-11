Universalmovies.it - Fly Me to the Moon | Il film è in arrivo su Apple TV+

Dopo aver attraversato le sale cinematografico di tutto il mondo, ilFly Me to the– Le due Facce della Luna arriva suTV+.Lo streamer ha riferito nei giorni scorsi che la pellicola diretta da Greg Berlanti approderà sulla piattaforma digitale a partire dal 6 dicembre. Come ricorda il comunicato stampa ufficiale, Fly Me to theha ricevuto la certificazione Verified Hot su Rotten Tomatoes da parte del pubblico ed è stato elogiato dalla critica per le performance dei suoi protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum che hanno saputo creare “una buona chimica da vere star del cinema” grazie al loro “puro carisma“.Fly Me to theIl Trailer delinsuTV+Fly Me to the– Le due facce della Luna Note di ProduzioneScarlett Johansson, qui in veste anche di produttrice, e Channing Tatum sono i protagonisti di “Fly Me to the– Le due facce della luna”, una commedia romantica elegante e tagliente ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11 della NASA.