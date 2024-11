Chiccheinformatiche.com - Fine del supporto per Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7: annuncio Microsoft

ha annunciato che ilper10,8.1 e7 terminerà progressivamente, con scadenze precise per ciascun sistema operativo.delper10,8.1 e7Ecco un riepilogo dei principali dettagli.10,del: ottobre 2025ha dichiarato che10 riceverà aggiornamenti di sicurezza efino al 14 ottobre 2025. Dopo questa data, non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza regolari, correzioni di bug otecnico, e gli utenti dovranno passare a11 o un altro sistema operativo compatibile per continuare a ricevere.Cos’è cambiato?10 è stato progettato come un “sistema operativo come servizio”, con aggiornamenti regolari che migliorano la sicurezza, la funzionalità e le prestazioni.