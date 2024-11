Gaeta.it - Ergastolo per l’infermiere che ha ucciso la fidanzata: la Corte d’Assise d’Appello emette sentenza

Facebook WhatsAppTwitter La notizia dell’inflitto a Antonio De Pace ha suscitato un notevole interesse mediatico. Il giovane infermiere, che ha avvelenato il suo rapporto con la, Lorena Quaranta, ha subito una condanna per un crimine che ha scosso l’intera comunità di Furci Siculo, in provincia di Messina. L’omicidio avvenuto nel marzo del 2020, quando la vittima stava per laurearsi in medicina, ha portato a un lungo iter giuridico che ha visto più fasi, culminando ora nella decisione delladi Reggio Calabria.LadellaLaha confermato la condanna all’per Antonio De Pace, una decisione frutto di un’attenta valutazione del caso. La giustizia ha accolto in gran parte ladi primo grado emessa dalladi Messina.