Liberoquotidiano.it - Ecco le quote etniche in Premier League: cosa sono, l'ultima follia del politicamente corretto

Il calcio inglese, che è il più antico del mondo, ora si è messo in testa di diventare anche il più moderno, ma rischia di fare un clamoroso passo indietro. Sì, perché la FA (Football Association, la federazione), per apparire sempre piùcorretta, combattere il razzismo e le diversità, aprirsi alle minoranze e all'uguaglianza e bla bla bla, ha preparato un documento intitolato “A Game Free From Discrimination” (un gioco libero da discriminazioni) che contiene una lista di obiettivi da raggiungere entro il 2028, nobili nell'intento ma decisamente poco convincenti nei fatti. Il più importante, quello cui tengono di più? Che entro quella data il 30% dello staff tecnico delle Nazionali maschili dall'Under 17 alla prima squadra sia composto da neri, asiatici o persone di altre etnie.