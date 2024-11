Ilgiorno.it - Diritto allo studio. Quasi 500mila euro investiti sulla scuola

Leggi su Ilgiorno.it

di spesa per le scuole, ripianati solo per metà dalla stima delle entrate, "numeri importanti, ma investire sui ragazzi è una gioia": via libera al nuovo piano per ildi Liscate. Impegni, progetti e cifre nella relazione dell’assessora alla partita Paola Micci: "Come accaduto nei precedenti anni scolastici, anche per quest’anno è nostra intenzione sostenere, non solo economicamente, i progetti e le attività scolastiche ed extrascolastiche, mantenendo i servizi e garantendone le condizioni di sicurezza e il rispetto delle norme. Per l’Amministrazione del resto investire nellaè un dovere, ma anche una gioia". La popolazione scolastica liscatese ammonta a 373 alunni, ripartiti fra un plesso didell’infanzia, uno di elementari e lamedia Etty Hillesum, realizzata e operativa solo da qualche anno.