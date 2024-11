Inter-news.it - David-Inter, trattativa molto complicata. Possibile solo in un caso – TS

Leggi su Inter-news.it

Jonathanè uno dei profili seguiti con maggioresse dall’in vista della sessione estiva di calciomercato. Il suo arrivo, a parametro zero, è peròin un’eventualità.OBIETTIVO DIFFICILE – Jonathanè un obiettivo dell’per il calciomercato estivo, soprattutto in considerazione della possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. L’attaccante del Lille, infatti, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Lille, trovandosi così libero di approdare in qualsiasi altro club senza la necessità del previo accordo con i francesi. Non è tutto oro quel che luccica, in questa circostanza, dato che l’assenza dell’esborso per il cartellino è compensata dalle elevate richieste economiche in termini di ingaggio e commissioni da garantire ae al suo entourage.