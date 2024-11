Crisi dell’auto l’Italia porta la battaglia in Europa | Carburanti e investimenti l’Ue riveda le regole o il settore muore

Leggi su Open.online

Ladel governo italiano contro le norme europee sull’automotive entra nel vivo. Oggi, giovedì 28 novembre, il ministro Adolfo Urso ha presentato a Bruxelles un documento che chiede la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 delle automobili e che prevede, tra le altre cose, lo stop alla produzione di nuove vetture a benzina e diesel a partire dal 2035. Il non-paper, presentato da Italia e Repubblica Ceca, è stato accolto con favore da altri cinque Paesi Ue: Austria, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Polonia. I sette governi – quasi tutti guidati da maggioranze di destra o centrodestra – chiedono di mantenere quel target previsto per il 2035 ma di rivedere il percorso per arrivarci.Le richieste del(e degli alleati europei)Il pressing delper rivedere le norme europee arriva dopo mesi di difficoltà per ilmotive, alle prese con una trasformazione epocale – il passaggio dai motori endotermici ai veicoli a batteria – che si sta rivelando più complessa del previsto.