Gaeta.it - Crescita ed evoluzione del settore musicale: il convegno “L’economia della musica” a Castelfidardo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilitaliano ha recentemente attirato l’attenzione a, con il“, un evento mirato a mettere in evidenza l’importanzacollaborazione tra diverse istituzioni. Confindustria Ancona, Confindustria Brindisi, Fimi, Dismae il Comune dihanno riunito esperti e professionisti per discutere le sfide e le opportunità che caratterizzano questo comparto.La capitalefisarmonicaIlsi è tenuto nel suggestivo Salone degli Stemmi del Comune, dove il sindaco Roberto Ascani ha espresso il suo apprezzamento per la partecipazione. Ascani, che si identifica come un appassionato di, ha sottolineato l’importanza di valorizzare lacome un elemento culturale fondamentale per la comunità.