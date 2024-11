Lapresse.it - Corea del Sud, tempesta di neve su Seul: 2 morti e voli bloccati

La più grandediche si sia mai abbattuta a novembre sulladel Sud in oltre 50 anni ha coperto la capitale, causando almeno due, bloccando centinaia die interrompendo il traffico.Caduti 26 centimetri diL’agenzia meteorologica nazionale ha affermato che sono caduti dai 20 ai 26 centimetri dinelle aree settentrionali die nelle zone limitrofe. Il record rimasto battuto per oltre 50 anni risale a unadel 28 novembre 1972 in cui erano caduti 12 centimetri di.Le vittime Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente con cinque veicoli nella città orientale di Hongcheon, mentre nella città di Yangju, un garage è crollato, uccidendo una persona che stava rimuovendo la. I disagiLaha causato anche temporanee interruzioni di corrente in circa 230 abitazioni nella città di Gwangju, vicino a