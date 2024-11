Ilveggente.it - Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 28 novembre

dopo il passo falso di Nicosia la Fiorentina tenterà di riprendere la corsa contro un'altra formazione cipriota: il Pafos. Tre settimane fa, nella lontana trasferta di Nicosia, l'eccessivo turnover deciso dal tecnico Raffaele Palladino è stato la principale causa della prima sconfitta della Fiorentina nella'24-'25. L'allenatore della Viola contro l'APOEL ha un po' esagerato con le rotazioni: le riserve non si sono rivelate all'altezza dei titolari ed i gigliati, da ottobre in poi strepitosi in campionato – i toscani hanno vinto le ultime sette e sono a -1 dal Napoli capolista – sono andati sin da subito in difficoltà nella sfida con i modesti ciprioti, perdendo 2-1 ed incassando a sorpresa il primo k.o nella manifestazione.