Basciano Sophie Codegoni non indietreggia | Mi ha minacciato non ritiro querela

conferma con fermezza gli insulti e le minacce subite dall’ex compagno, Alessandro, denunciato nel dicembre 2023. “Lanon l’ho mai ritirata,” ha dichiarato davanti alla procuratrice aggiunta di Milano, Letizia Mannella, e al pm Antonio Pansa, titolari dell’indagine per stalking. “E non ho alcuna intenzione di farlo”.Leggi anche:: “era amorevole finché non mi staccavo da lui, oggi ho paura quando esco”Per oltre cinque ore, al Palazzo di Giustizia di Milano, l’influencer ha ricostruito la relazione nata durante il Grande Fratello Vip, le difficoltà iniziate nel 2023 e la decisione, difficile ma necessaria, di sporgere denuncia.Quella, mai ritirata, permette oggi alla procura di proseguire le indagini contro, arrestato e rilasciato in meno di 48 ore.