Balneari il Sib verso gli Stati Generali | Turismo costiero a rischio un modello che il mondo ci invidia

“Stiamo organizzando un appuntamento senza precedenti e davvero importante a Roma all’inizio del 2025: GlidelBalneare“”: lo ha annunciato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italianoaderente a Fipe/Confcommercio, nel corso del Consiglio Direttivo nazionale. Parteciperanno ai lavori rappresentanti Istituzionali di ogni livello (nazionali, locali, ed europei), ma anche i portatori di interesse sia delimprenditoriale che di quello delle società no profit. Perché una errata applicazione della Bolkestein riguarda non solo gli stabilimenti, ma tutte quelle attività che operano su demanio (dai ristoranti ai campeggi; dagli alberghi alle colonie degli istituti religiosi). “Riteniamo che questo evento, il primo del genere in Italia, possa e debba costituire un momento importante di discussione, non faziosa, e di confronto, non preconcetto, per salvaguardare la balneazione attrezzata italiana che costituisce un elemento di vantaggio competitivo del Paese nel mercato internazionale delle vacanze.