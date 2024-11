Tvpertutti.it - Ballando, insegnante cacciato: Milly Carlucci esausta dice la sua

, ospite a La Vita in Diretta, ha finalmente fatto chiarezza sull'allontanamento di Angelo Madonia dacon le Stelle. La decisione, che ha suscitato grande scalpore, è stata presa a seguito di dinamiche personali che, secondo la conduttrice, hanno compromesso la serenità del lavoro in coppia con Federica Pellegrini lasciata sola. La conduttrice ha descritto l'importanza del rapporto tra maestro e allievo nel contesto dello show:"Noi prendiamo persone che hanno notorietà in altri campi e li affidiamo a un maestro. Il maestro diventa per loro il punto di riferimento, un supporto indispensabile per affrontare le sfide del ballo".Secondo la padrona di casa di2024, il legame tra maestro e vip deve essere basato su una totale unità e fiducia. Il maestro non solo insegna a ballare, ma rappresenta anche una guida emotiva, difendendo l'allievo di fronte alla giuria e sostenendolo nel superare le proprie paure.