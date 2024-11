Lanazione.it - Atam, al via le navette per la Città del Natale

Arezzo, 28 novembre 2024 – Al via da sabato 30 novembre il servizioper ladeldi Arezzo.S.p.A., anche quest’anno è lieta di annunciare l’ampliamento dei propri servizi di parcheggio in occasione delle festività natalizie e in concomitanza con la mostra internazionale dedicata a Giorgio Vasari. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle principali manifestazioni legate all’evento “Arezzodel” che rendono Arezzo un polo di attrazione culturale e turistica, contribuendo a rendere laancora più accessibile a residenti e visitatori. In vista dell'evento "del", che trasforma Arezzo in un'affascinante meta di luci, mercatini e eventi per tutta la famiglia,ha deciso di ampliare l'offerta di parcheggio, garantendo una maggiore disponibilità di posti auto nell’area strategica di Arezzo Fiere.