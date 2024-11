Terzotemponapoli.com - Aspettando Torino-Napoli con le ‘precisazioni’ di Corbo

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto il giornalista Antonio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Per ildomenica sarà un giorno importante, poi giocare contro il Toro è piacevole per i tifosi napoletani perchè è una squadra che da Superga in poi è rimasta nel cuore di tutti. Gli intellettuali disono tutti per il Toro. De Laurentiis? Ha tre qualità, la prima è che ha i bilanci sempre in ordine, poi ha tenuto sempre lontano la camorra e ciò che è successo alla Juve, all’Inter e al Milan, anon è successo”.Le qualità del presidente del“La terza qualità di De Laurentiis è la capacità dell’imprenditore che riduce le spese, lima tutti i vecchi preventivi, ma quando ha visto la sua società calare di valore ha reinvestito ed ha messo tutto a posto.