Lanazione.it - Apre la pista ciclabile di via Setteponti. Nuovo bypass tra le aree commerciali

"Cucito" un altro pezzo di ciclopedonale in città. Si allungano i chilometri delle ciclopiste per rendere sempre più appetibile e sicuro il pedalare in città. A questi ieri si è aggiunto untratto. L’assessore Casi (nella foto) ha inaugurato il tratto che attraversa, con un sottopasso, la rotatoria all’incrocio tra via Turati, via Amendola e viae si collega ai due percorsi di mobilità dolce che connettono viaal centro commerciale Obi e a via della Chimera. Si amplia così la capillare reteche aveva raggiunto ormai quasi 50 chilometri. "È una svolta epocale, dopo 20 anni ci sarà un percorso pedonale per attraversare i centri- aveva detto l’assessore Casi. "Un intervento importante, che mette in sicurezza un incrocio pericoloso e che prosegue lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali della città – ha dichiarato Casi – un tratto significativo che prosegue il collegamento tra lee il centro città finanziato con fondi Pnrr".