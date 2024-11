Lanazione.it - Alstom compie un secolo e rilancia. Due milioni di nuovi investimenti

Leggi su Lanazione.it

cento anni lo stabilimento. Festa grande nell’insediamento produttivo che opera nei sistemi di segnalamento ferroviario.ha celebrato la ricorrenza, annunciando un piano didi oltre 2di euro l’anno per il prossimo biennio. A Firenze lavorano oltre 200 addetti, l’azienda nelle sue 9 sedi in Italia, ha assunto nel 2024 oltre 100dipendenti e ha aperto circa 60 posizioni nei settori ingegneria, approvvigionamenti (supply chain), industrializzazione, produzione e project management. Alle celebrazioni il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore a Mobilità e viabilità di Firenze Andrea Giorgio, il dg di Federmeccanica Stefano Franchi e il vicepresidente Stefano Bettini. Lo stabilimento di Firenze, fondato nel 1924, fa parte del gruppodal 2015 ed è specializzato nella produzione di prodotti elettronici ed elettromeccanici per il segnalamento ferroviario come i sistemi di protezione dei passaggi a livello, le casse di manovra e e i sistemi di rilevamento dei treni.