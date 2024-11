Linkiesta.it - Al Parlamento Ue il Pd vota ancora contro il sostegno all’Ucraina (con l’eccezione di Pina Picierno)

Leggi su Linkiesta.it

Dopo il dibattito di martedì in Plenaria suleuropeo, ileuropeo hato oggi una risoluzione per dare più aiuti militari a Kyjiv. Si tratta di aerei, missili a lungo raggio e moderni sistemi di difesa aerea.Nella bozza di testo si parla anche del coinvolgimento della Corea del Nord e i test della Russia di nuovi missili balistici in Ucraina segnano «una nuova fase della guerra». Gli eurodeputati hanno chiesto inoltre alla Cina di porre fine a ogni assistenza militare a Mosca.una volta, però, è arrivato il voto contrario del Partito democratico – in linea con il gruppo di S&D – su una questione cruciale. Al punto 5 della risoluzione, infatti, ilchiede all’Unione e agli Stati membri di «lavorare attivamente per mantenere e ottenere il più ampiointernazionale possibile per l’Ucraina e individuare una soluzione pacifica alla guerra, che deve essere basata sul pieno rispetto dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, dei principi del diritto internazionale, della responsabilità per i crimini di guerra e il crimine di aggressione commessi dalla Russia, nonché sulle riparazioni russe e altri pagamenti per gli ingenti danni materiali e immateriali causati in Ucraina».