Romadailynews.it - Agricoltura: due Fondi da cento milioni di euro

Roma – Lo sviluppo di progetti di innovazione ed il sostegno all’incremento della produttività nei settori dell’, della pesca e dell’acquacoltura per l’anno in corso sono stati dotati di 100di; di cui 30per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.I finanziamenti saranno erogati a mezzo di due Fondazioni. Il termine delle domande di ammissione al beneficio scadrà il prossimo 15 dicembre alle ore 12, che capita di domenica. Significa che l’ultimo giorno utile diventa il 13 dicembre ore 12.Sono finanziabili opere e programmi miranti alla diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.