Gaeta.it - Abbandono di strutture pubbliche a Senigallia: attivisti chiedono un intervento urgente sul diritto all’abitare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, lungo il lungomare Da Vinci, una struttura composta da trentasei camere, dotate di posti letto, bagni, cucina e sale comuni, giace in stato dida anni. Questa situazione è stata denunciata dadello Spazio Autogestito Arvultùra, che sollecitano l’Amministrazione comunale a riutilizzare questi locali di proprietà pubblica per affrontare l’emergenza abitativa che attanaglia la città. L’idea è quella di rimettere in funzione gli spazi, che fino a poco tempo fa erano gestiti dalla Uisp cittadina, per offrire risposte concrete ai cittadini in difficoltà.L’emergenza abitativa aIl contesto abitativo aè critico. Molti residenti si trovano a lottare contro l’aumento vertiginoso dei costi degli affitti e la difficoltà nel trovare alloggi accessibili.